¡No solo Alex! Vicente Fernández Jr. también se casa este 2021 con su joven novia

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. asegura que fue la fe fue lo principal para llevarlo a encontrarse muy enamorado de su joven novia, Mariana González, por lo que su relación sigue adelante pese a los escándalos y rumores porque se llevan una gran diferencia de edad.

Después que la empresaria confesara que desea dos hijos con el perteneciente a la dinastía, el cantante tomó el valor suficiente para revelar que este 2021 no solo será la boda de Alex Fernández, sino también la de ellos.

Luego que el Jr. se encontraba en una dinámica con sus seguidores de Instagram, permitió que le hicieran preguntas de todo tipo y entre ellas las suficientes eran sobre su relación con la 'Kim Kardashian mexicana', dejando claro que la unión entre ellos no es por fama pues este contestó "cuántos no tienen más fama que yo y no una mujer como Mariana".

A pesar que su noviazgo lleva apenas nueve meses ellos se encuentran completamente seguros de querer pasar el resto de su vida juntos pues se han afrontado a temas como el Karina Ortegón que no hizo otra cosa más que fortalecerlos pues fue en abril del 2020 cuando confirmaron su noviazgo y será en menos de dos años que su amor ya tenga todas las de la ley.

Fuente: Agencia México