"Tenía muchos conflictos": Anette Michel revela el verdadero motivo de su ruptura con Jaitovich

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora de televisión, Anette Michel, se ha vuelto bastante conocida, además de querida por el público por trayectoria artística, sin embargo, también ha llegado a dar de qué hablar.

Pues bien se le han conocido distintas parejas sentimentales, una de las más recordadas, fue una de las primeras, la que sostuvo con el actor y productor de Televisa, Israel Jaitovich.

Cuando terminó el romance entre estos dos, muchos se han preguntado qué los llevó a separarse, pues se creyó que hubo una presunta infidelidad de parte de Anette, cosa que su ex ha asegurado en reiteradas ocasiones.

No obstante, en su reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la bella conductora de MasterChef México, contó que esto no fue así, pues contó el motivo de su ruptura y quien fue Jaitovich en su vida.

Fijate que fue un hombre que me enseñó un montón de cosas, me ayudó a entender el movimiento de la ciudad, me enseñó a negociar, fue como un papá para mí, siempre lo he dicho, cuando me han preguntado del tema".