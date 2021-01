Tras pleito con reportero, famoso actor de Televisa impacta al confesar esto de Eduardo Yáñez

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa, Osvaldo de León, recientemente fue entrevistado por la prensa, a quienes les compartió sobre su nuevo proyecto, Diseñando tu amor.

Según reveló el artista, esta será una producción de Pedró Ortiz de Pinedo y contará con la participación de actores como Sergio Goyri, Juan Diego Covarrubia, Martha Julia, entre otros.

Lee también: Eduardo Yáñez consigue su propia piñata por polémica agresión a reporteros

No obstante, Osvaldo reveló que le gustaría poder trabajar con el actor, Eduardo Yáñez, de quien bromeó al señalarlo a él como alguien conflictivo.

No, Yáñez no está con nosotros, pero nunca he trabajado con él, me gustaría, para entrarle a los trompos", dijo el actor.