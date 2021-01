Tras un año de ausencia, exconductora de TV Azteca revela que perdió el habla por extraña enfermedad

Ciudad de México.- La exconductora de TV Azteca, Patty López de la Cerda reapareció ante las cámaras, luego de casi un mes de inactividad en sus redes sociales, por lo que en esta aparición aprovechó para hablar de los motivos de su ausencia.

Y es que la también influencer se ha caracterizado por estar muy activa, al siempre compartir historias, fotografías y videos todo referente al mundo del ejercicio, algo que le apasiona y la ha dejado tener una trabajada silueta.

Fue mediante unas ilustraciones de ella en el hospital, donde informó que en las últimas semanas se la ha pasado internada al realizarse diversos estudios, con el fin de conocer que es lo que tiene pues durante buen tiempo perdió el habla.

El 28 de diciembre tuve un ataque muy fuerte de taquicardia y después otro ataque de una especie de migraña; inmediatamente después de eso, dejé de hablar normal (entre varias otras cosas), me sentía muy muy mal... (los doctores) no sabían si era una embolia o qué estaba pasando...", dijo.

Incluso algunos médicos han llegado a pensar que se trata de una embolia, por lo que la han estado estudiando con el fin de tener un diagnóstico completo sobre los problemas que se le han generado.

El neurólogo me diagnóstico una enfermedad del sistema nervioso autónomo que se llama disautonomía, leí que es una discapacidad invisible pero a mi no me gusta verlo así", agregó.