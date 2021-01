"Tuve un derrame": Julio Camejo aparece en 'VLA' tras desgarradora muerte de su madre

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 21 de enero el querido actor, Julio Camejo, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de cómo se encuentra luego de la desgarradora muerte de su madre.

Mediante un enlace por videollamada, se vio que el aclamado galán de Televisa está tranquilo ante la partida de doña Gladys, pues ella le enseñó que la muerte no es para llorar, si no para festejar todo lo que se hizo en vida.

Lo he tomado con la filosofía que mi mamá me dejó, con la filosofía del desapego, de que la tristeza es inevitable pero el sufrimiento es opcional, lo tomas o lo dejas, está en ti regocijarte en ese dolor", contó.

Camejo despertó gran polémica luego de publicar unos videos en los que aparece bailando durante el funeral de la artista cubana y ahora confesó que ella así se lo pidió debido a que así quería ser despedida.

Una vez me dijo 'la vida es como un chachachá, das pasos para adelante y hacia atrás, pero tienes que seguir bailando' también me dijo, 'si el día de mañana no estoy en este mundo, no me gustaría que estés llorando'", añadió.