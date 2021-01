Yolanda Andrade asegura que sus mejores besos fueron con Verónica Castro

Ciudad de México.- La actriz y conductora Yolanda Andrade sigue dando de qué hablar, en esta ocasión por una reciente declaración que hizo en televisión donde aseguró que los mejores besos se los dio Verónica Castro.

Fue durante la emisión del programa Montse y Joe, donde tuvieron como invitada a Shanik Berman, donde esta última cuestionó a Yolanda sobre quién besa mejor, si ‘La Vero’ o su hijo Cristian Castro, con quien actuó en la telenovela Las Secretas intenciones de 1992.

“Te besabas con Cristian, antes que con Vero, ¿quién te gustó más besar?”, dijo Shanik, a lo que Andrade contestó sin problema: “Verónica”. Luego de su respuesta, Montserrat Oliver como la misma periodista agradecieron y reconocieron su sinceridad.

Cabe recordar que a finales de 2019, Yolanda Andrade causó gran controversia al afirmar que mantuvo una relación amorosa con Verónica Castro, con quien incluso se casó en un viaje a Ámsterdam, según detalló la presentadora en aquel entonces.

Esto no le cayó nada bien a la cantante y actriz quien respondió:

Ya le pedí de favor que esté tranquila, que me deje en paz… con la pena yo no me casé… es una falta de respeto después de tantos años… la quise mucho, ya no la quiero porque ya se pasó de graciosa y simpática, se pasó a ser agresiva”, dijo Castro.