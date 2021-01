Ángela Aguilar luce radiante en vestido rojo rodeada de mariachis: "Hermosa"

Ciudad de México.- La guapa y talentosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, celebra con más de uno de sus millones de seguidores en Instagram que fue el Día del Mariachi, al posar para la red social de una manera espectacular y luciendo radiante, enfundada en un precioso vestido rojo que resalta su belleza, con el que deleita la pupila de todo el que la ve recibiendo varios halagos, y rodeada de varios músicos.

Aguilar una vez más ha deleitado la pupila de sus fieles fans que nunca dudan en expresarle su admiración y le hacen ver lo hermosa que se luce con su impecable sentido de la moda, su maravillosa voz y su increíble figura que en más de una ocasión ha dejado boquiabiertos a todo aquel que la ve con sus estilosos 'outfits'.

La joven y guapa cantante enamoró al compartir una foto del recuerdo desde el Teatro Calderón en Zacatecas, mientras que posa de pie en una escalera justo en medio de dos largas hileras de mariachis con sus respectivos instrumentos en la mano, luciendo de lo más hermosa antes de que comenzara la pandemia por el Covid-19.

Pero sin duda alguna, lo que más ha cautivado a sido la manera en la que presume su increíble belleza con un ligero maquillaje, su moderno peinado y una coqueta mirada, provocando que sea acreedora de miles de halagos en el que le aseguran que se ve "hermosa".

Reina hermosa", "Me encanta como te ves", "Preciosa", "Pareces una princesa", "Tan hermosa como talentosa", "Te amo, soy tu fan desde siempre", "Divina", "Diosa hermosa", "Hermosa", "Me encantas", "Eres la mejor", "Ya te extrañabamos", "Me encantas", fueron algunos de los comentarios a la famosa cantante.