Camila Cabello llega al cine este 2021; 'Cenicienta' informa de su próximo estreno

Estados Unidos.- Camila Cabello finalmente llegará a la pantalla grande este 2021 con su papel de Cenicienta en la versión musical del cuento de hadas de Disney que ha estado en proceso desde el 2019, cuya fecha de estreno se vio afectada debido al coronavirus, como ha sucedido con producciones como Black Widow.

En la cuenta de Instagram de la película se invita a los seguidores a que asistan a los cines para el próximo mes de julio del año en curso, en la cual se podrá ver a la interprete de 'My Oh My' con en el precioso vestido azulde la princesa de Disney.

Cabe mencionar que causó gran conmoción al compartir una foto con parte del elenco, en el que se puede ver a su coestrella, Nicholas Galitzine, quien será el 'Príncipe Encantador', aunque no se pudo ver a Billy Porter, que será el 'Hada Madrina', o a Pierce Brosnan, 'El Rey'.

Ante dicha noticia, miles de seguidores han comentado la publicación mostrando su emoción a que finalmente salga a la luz el tan esperado filme que se confirmó a finales del 2019 y que conmocionó con los detalles en el 2020, como el inicio de las grabaciones en Londres.

Saquen el trailer o lloro", "¡Sí, sí sí!!", "¡Sí! Estoy tan emocionada. He esperado por esto durante meses, definitivamente iré a los cines para verla", "Ahora muestren un trailer", "Sí, mi chica estará en la pantalla grande y será asombrosa", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Instagram @cinderellamovieofficial