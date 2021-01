'Exatlón': Pato Araujo 'pone en su lugar' a Evelyn Guijarro por llamarlo "el punto seguro"

Ciudad de México.- La fortaleza en el Exatlón nuevamente ha pasado a ser de los 'Titanes', después de que Pato Araujo le ganara el punto decisivo a 'Yomi', miembro de los 'Héroes', en el circuito de velocidad el pasado jueves 21 de enero, tras que supuestamente fuera llamado "el punto seguro" por la llamada 'Snipper', Evelyn Guijarro, a quién aseguran 'puso en su lugar'.

Como cada lunes y jueves, los rojos y azules se enfrentaron en una dura y cardíaca competencia a 10 puntos para quedarse o ganar la fortaleza, la casa en el reality de TV Azteca con todas las comodidades, como camas, aire acondicionado y más comida, la cual ha dado mucho de que hablar.

Los 'Titanes' el pasado jueves estaban a nada de regresar a la casa con un marcador de 9 a 4 cuando los 'Héroes' comenzaron a tener una racha ganadora y ascender hasta 7 puntos, sin duda haciendo temblar a sus rivales, lo que acabó cuando Guijarro eligió a Pato para enfrentarse a Christian Anguiano en el circuito de velocidad, pues lo consideraría el "punto seguro" para su equipo.

Dicha información proviene de los espectadores de la competencia, pues en la publicación en la que se ve el triunfo de Araujo cientos aseguran que la reconocida 'Snipper' cometió un "error" al pensar que el exfutbolista era "el más lento de los rojos" y considerarlo su "punto seguro".

¿A qué azul se le ocurrió la idea de escoger a Pato como punto seguro? JAJAJA, bien Titanes", "Ay mi Evelyn, Pato no es punto seguro", "Pueden decir muchas cosas de Pato pero no que es punto seguro, pésima idea de los azules elegirlo", "Pobres azulitos escogieron a pato porque no se le dio el tiro y por lento según y tómenla los mando a su choza jajaja", fueron algunos de los comentarios.