Inés Gómez Mont reveló que admira y respeta a Pati Chapoy: "Gracias por haber confiado en mí"

Ciudad de México.- Durante la emisión de este viernes 22 de enero, Ventaneando celebró sus 25 años al aire, por lo cual no podía faltar los grandes invitados especiales a esta bonita fiesta, por lo que durante todo el programa varios excolaboradores desfilaron por el foro.

Por supuesto, no podía faltar la guapa conductora Inés Gómez Mont, quien a pesar de no estar en México y no poder estar presente en tiempo real, envió un cariñoso mensaje para toda la producción, conductores y muy especialmente para Pati, a quien agradeció haberle dado la oportunidad de debutar en su programa.

Lee también: ¿Pasado pisado? Tras problemas con Chapoy, Atala Sarmiento reaparece en 'Ventaneando'

Al darle la bienvenida, Pati recordó el momento en el que Gómez Mont le expresó su inquietud por trabajar a su lado:

Llegó un día y me dijo: 'quiero trabajar' y le dije bueno, pues, a darle".

Por su parte y a través de un video, previamente grabado, Inés saludó y felicitó a todo el equipo, y agradecer a Chapoy con un emotivo mensaje:

Muchísimas gracias por todo porque no tengo mas que agradecimiento y siempre lo diré. Pati, gracias por haber confiado en mí, no sé cómo te atreviste a confiar en mí. Gracias por que cambiaste mi futuro, mi destino, me diste las tablas, me diste todo el aprendizaje, fuiste para mi un n pilar importantísimo para aprender en este medio de la comunicación . Te agradezco tanto",

También te podría interesar: ¡La perdonó! Chapoy quita veto a conductora de Televisa y llega a 'Ventaneando'

Además aseguró que para ella, y para todos estar en ese programa ha sido la más grande escuela. Refrendando su admiración hacia Pati Chapoy por ser la pionera en el mundo de los espectáculos y agradeció a cada uno de sus compañeros por la paciencia que le tuvieron, por enseñarle y vivir grandes anécdotas juntos.

Finalmente recordó los buenos momentos, llenos de risa y relajo al lado de Daniel Bisogno; y con todos sus compañeros y producción.

Fuente: Instagram @ventaneandouno