¡La perdonó! Chapoy quita veto a conductora de Televisa y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Este 22 de enero el programa Ventaneando se encuentran celebrando 25 años de mantenerse al aire y por ello varios excolaboradores regresaron a la emisión para festejar esta importante fecha.

Pati Chapoy recibió en el foro a Juan José Origel, mejor conocido como 'Pepillo', pese a que actualmente el conductor trabaja para la empresa de la competencia, Televisa.

A pesar de que se creía que Martha Figueroa no aparecería en Ventaneando, luego de las fuertes declaraciones que hizo contra la líder de espectáculos, la conductora sí participó en el especial a través de una videollamada.

En el pasado, Figueroa aseguró que aún no podía perdonar que Chapoy la vetara de TV Azteca y le cerrara muchas puertas laborales.

(Pati) Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar... no me olvido de lo que pasó ni se lo perdono", comentó Figueroa hace algunos meses.