Laura Bozzo arremete en contra de Vicente Fernández por 'manosear' a fan: "Reconozca su error"

Ciudad de México.- La polémica conductora de Televisa, Laura Bozzo, fue abordada por periodistas de Sale el Sol, quienes le cuestionaron su opinión respecto al 'manoseó' que Vicente Fernández tuvo con una fan al tomarse fotos, a lo que ella sin pensarlo arremetió en su contra diciendo que era una "falta de respeto" y debía pedir perdón y "reconocer su error".

Don Vicente desde hace días se encuentra en un torbellino de críticas y acaparando titulares debido al video que circula de él tocando el busto a una fan con quien se tomó fotos, a lo que ahora se ha pronunciado Bozzo señalando que es una "falta de respeto" y que es algo que no debe de pasar aún si es muy famoso.

Eso sí está mal, no puede ser Vicente, como vas a agarrarle... ¡No! Pues sí yo me tomó fotos como un fan no lo voy a estar toqueteando, creo que es una falta de respeto a la mujer. Yo lo conozco y siempre me ha parecido una persona respetuosa, no sé si de repente hubo un descuido, no lo he visto, no puedo juzgar", dijo al respecto Laura.