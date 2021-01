"Me da terror": Anette Michel habla de la posibilidad de dejar TV Azteca y entrar a 'Hoy'

Ciudad de México.- Anette Michel, famosa y querida conductora de MasterChef, hace poco ha sido entrevistada por Mara Patricia Castañeda, una de las periodistas más reconocidas del espectáculo, abrió su corazón y habló respecto a su tiempo en TV Azteca y en si lo dejaría para irse a Televisa, específicamente para entrar al programa Hoy.

Michel es una actriz, conductora y modelo, que actualmente es mayormente reconocida por su participación en MasterChef, de la cuál ha sido conductora desde la primer temporada, aunque se ha dicho que tal vez en la siguiente sea reemplazada por Aracely Arámbula, a lo que no se mostró molesta y dijo que si pasaba no tendría problemas pues no tiene un contrato de exclusividad con el Ajusco.

Ante esto, Mara Patricia le cuestionó si aceptaría estar en el matutino junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a lo que ella simplemente dijo que si es un proyecto en el que realmente la quieran u necesiten aceptaría, asegurando que lo ve muy lejano debido a que cree que programa como el de Hoy y de Venga la Alegría, ya tienen su catálogo completo y no se imagina integrándose a alguno.

Fíjate que ya me habían preguntado de Venga la Alegría... Siento que son programas que están redondos, ya lo dije en TV Azteca, son programas que ha tienen a su familia completa, me parecía como extraño, ni en uno ni en otro, pero no sé si me necesitarían", aseguró Anette.

Sin embargo, Castañeda no quedó complacida con la respuesta e insistió en preguntarle cuál era su sueño, poniendo de ejemplos que Andrea Escalona dijo que el sueño de Magda Rodríguez era producir Hoy, lo que afortunadamente logró cumplir, por lo que la famosa conductora solo dijo que su deseo y anhelo es trabajar en algo que la apasione demasiado, que le pongan ideas y sabor a su participación y por supuesto en el que de verdad la quieran.

A mí me gustaría estar en donde la empresa también quiera que yo esté... Mi sueño es trabajar, desarrollarme en lo que yo hago... Tengo muchas ganas de estar en un proyecto como en el que pasó con MasterChef en el que llegas a la junta y te dicen, 'A ver Anette, tengo esto para ti'... Ya no se trata de empresas, ya es cuestión de mi", señaló Michel.

Finalmente señaló que le da "terror por el Covid-19", pero que solamente quiere entrar a un proyecto en el que la quieran hasta sus compañeros y no entrar solamente por entrar.

En donde me den la oportunidad en la que me quieran, no quiero estar en un lugar en el que me metieron y mis compañeros digan 'agh'... Esa es la respuesta realmente", concluyó la conductora.

Fuente: YouTube @MaraPatriciaCastañeda