Niurka confiesa que no volvería a trabajar con Ninel Conde por este malentendido

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana, Niurka Marcos, reveló recientemente que planea incursionar de nueva cuenta en el mundo de la música, pues como bien se conoce, en años pasados presentó algunas canciones llenas de ritmo.

Durante una rueda de prensa, la artista fue cuestionada si estaría dispuesta a trabajar con otras celebridades, tales como Ninel Conde, sin embargo, sorprendió al revelar que no trabajaría con ella por un malentendido.

Eso estaría espectacular, pero ella no le entra, ya varios productores le ha dicho que haga algo conmigo, estuvimos a punto en esta obra, Cleopatra metió la pata, estuvimos a punto de que el público nos viera juntas ahí".

Pero dije que no era lo que me habían prometido, que me habían traído con engaños, que yo tenía una idea y ella tenía otra, bueno la culpa la tuvo Omar Suárez… entonces cuando le dicen Niurka, le salen ñañaras y herpes", contó la cubana.