Niurka revela que estuvo a punto de incursionar en la política, sin embargo, esto se lo impidió

Ciudad de México.- Desde hace unos años, se ha vuelto un tanto común, ver como ciertas figuras del espectáculo han dejado de lado el medio artístico para incursionar en la política de México.

Sin embargo, mientras hay quienes tratan de ingresar a esto, existen otros a quienes le han ofrecido algún puesto para liderar en ciertas regiones a nombre de ciertos partidos.

Lee también: Poncho de Nigris le responde a Niurka por sus comentarios y hasta le ofrece trabajo

Tal es el caso de la vedette cubana, Niurka Marcos, quien en rueda de prensa confesó haber declinado una oferta para postularse en la política, no obstante se negó a esto por su forma de ser.

Todavía estaba yo con Juan (Osorio), yo les dije 'No, no, no, no gracias', pero no, no colinda mi personalidad y mi estilo de vida tan irreverente y tan frontal con la política, eso es diplomacia, es decir lo que la gente quiere escuchar, es hablar bonito y yo soy muy malhablada con gusto y orgullo", dijo.