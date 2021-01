Paulina Rubio enfrenta demanda ¡y le exigen un pago de 30 mil dólares!

Miami, Florida.- La cantante mexicana Paulina Rubio enfrenta una demanda por parte del empresario David Alvarado, quien exige un pago de 30 mil dólares por haber prestado sus servicios de representación artística. La información fue revelada por el programa Ventaneando.

Según lo revelado, en mayo de 2019, 'La chica dorada' contrató los servicios de representación de David Alvarado, para manejar la carrera de la artista. Asimismo, el demandante afirmó que brindó su asesoría para la realización de una gira musical y en las negociaciones de una película biográfica de Paulina.

Lee también: Tras rumores de bancarrota, Paulina Rubio vende saludos en Internet

No obstante, el representante mencionó que aunque él realizó su trabajo de manera puntual, la intérprete de Yo no soy esa mujer no cumplió con su parte del contrato y le adeuda una suma de dinero que ronda entre los 30 y 50 mil dólares.

Paulina Rubio

Aunado a esto, Alvarado mencionó que acompañó a Rubio en algunos viajes de trabajo e incluso le ayudó a solventar algunos gastos de alimentos y hospedaje para ella y sus hijos. Por lo que demanda el pago de estos.

Lee también: Exhiben que Paulina Rubio vive grave crisis económica

Sumado a esto, el exrepresentante de la famosa exige que se cubran los gastos legales generados por la demanda. Hasta el momento, Paulina Rubio no ha hecho declaraciones al respecto.