Tras 25 años frente a 'Ventaneando', Pati Chapoy se integra a otro vespertino de TV Azteca

Ciudad de México.- Pati Chapoy, reconocida y muy polémica periodista de espectáculos, el pasado jueves 21 de enero ha sorprendido a sus millones de espectadores, pues tras 25 años al frente de Ventaneando se ha integrado a otro vespertino que pertenece a TV Azteca, televisora en la que ha estado desde hace 27 años.

Chapoy y el resto del elenco de Ventaneando se encuentran de manteles largos, pues el vespertino celebra este viernes su aniversario 25 al aire, por lo que la líder de dicho programa fue invitada a participar en ADN40, el canal de noticias informativo que produce TV Azteca, en el cuál habló porque decidió estudiar periodismo y enfocarse en los espectáculos.

Desde muy jovencita decidí estudiar periodismo, porque es una carrera que en aquella época me daba la posibilidad de conocer muchísimas actividades sin ser especialista en antropología o agronomía, por ejemplo. Y cuando tenía decidí que era lo que tenía que estudiar porque quería saber mucho de todo, fue periodismo", expresó Pati.

Tras esto relató que al comienzo de su carrera ella entrevistó a varias personalidades, entre ellas a Raúl Velasco, quién quedó impresionado con su soltura y le ofreció empleó en diferentes proyectos televisivos y de radio que se enfocaban en diversos temas de interés, como la política, la economía y por supuesto los espectáculos.

Los primeros años de mi carrera como periodista fueron así, de investigación de temas sociales, políticos etc., de alguna forma me lleva un día a entrevistar a Raúl Velasco, a partir de que lo entrevistó, él me contrata para trabajar con él", recordó Chapoy.