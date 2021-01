VIDEO: ¡A punto de la locura! Brenda Zambrano vuelve a ser víctima de un suceso paranormal

Ciudad de México.- Desde hace semanas, Brenda Zambrano, exparticipante de Guerreros 2020 y del reality Acapulco Shore, comenzó a contarle a sus 4.9 millones de seguidores en Instagram una serie de hechos extraños que han ocurrido en el departamento que comparte con su pareja, el modelo y estrella de televisión, Guty Carrera.

Todo inició cuando regresaron de unas vacaciones durante la temporada decembrina, el pasado diciembre del año 2020. Cuando entraron a su casa se percataron de un desastre: la figura de una virgen que decoraba la entrada de su casa estaba tirada y rota, de un manera inexplicable. Desde esa noche, escucharon sonidos extraños.

En días pasados, la pareja compartió en sus instastories una nueva experiencia paranormal, a través de unos videos captados por cámaras que colocaron para vigilar a sus mascotas, las cuales tienen sensor de movimiento y se encienden cuando detectan la presencia de algo o alguien.

Ante esto, ambos tomaron la decisión de pedir ayuda y realizaron una especie de ritual o 'limpia' en su hogar, para intentar alejar esas malas energías aunque todo parece indicar que el trabajo no funcionó.

En las últimas horas, Brenda volvió a ser víctima de manifestaciones extrañas; con la voz quebrada y evidentemente nerviosa, la modelo de 27 años narró a través de sus historias en Instagram que mientras intentaba grabar la promoción de algún producto 'alguien' le arrojó un zapato, suceso que la llenó de espanto pues justo en ese momento, Guty estaba en la planta baja y ninguna de sus mascotas la acompañaba.

Iba a hacer unas historias (...) Guty estaba en una entrevista en la parte de abajo, yo estaba grabando la historia para hacer la publicidad. Y resulta, estoy temblando, me está temblando la boca porque me está dando como ansiedad. Me aventaron un zapato, ya no quiero ni entrar al baño, estoy aquí acostada con la luz prendida y me estoy sintiendo súper mal, como enferma... ninguno de mis gatitos estaba, estaba yo sola", comentó Zambrano en sus historias.