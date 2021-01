VIDEO: Maribel Guardia se enteró que Joan Sebastian le fue infiel ¡mientras veían 'Ventaneando'!

Ciudad de México.- Como bien se conoce, el pasado matrimonio de Maribel Guardia con el ahora fallecido cantante, Joan Sebastian, se vio frustrado por una infidelidad con la actriz, Arleth Terán por ahí en la década de los años 90.

Sin embargo, aunque ya se conocía esto, este viernes 22 de enero, se reveló que que la artista costarricense descubrió que le había puesto los cuernos gracias al programa de espectáculos, Ventaneando, el cual se encuentra celebrando sus 25 años al aire.

El periodista, Pepillo Origel, quien estuvo como invitado especial, recordó con su excompañeros que él dio la noticia cuando aún trabajaba para TV Azteca, pues él había sido quien descubrió al 'Rey del Jaripeo' con Arleth.

Después, compartieron una entrevista telefónica, donde la misma Maribel contó cómo fue que se enteró de la infidelidad de quien fue su esposo alguna vez.

Hasta risa me da, yo tengo unos recuerdos muy tristes de Ventaneando, porque justamente, cuando me puso el cuerno Joan, yo me enteré por Ventaneando, porque aparte lo dijeron en vivo, yo estaba con él".