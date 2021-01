Dulce María presume a su recién nacida en Instagram: "Me llenas de esperanza"

Ciudad de México.- Hace casi 2 meses que la cantante y actriz Dulce María se convirtió en madre de la pequeña María Paula, hecho que marcó su vida para bien y actualmente se encuentra disfrutando al máximo de esta nueva etapa de vida.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de telenovelas como Rebelde, Clase 406 y Verano de amor compartió una imagen en la que se muestra cargando a su recién nacida mientras la da un amoroso beso, algo que acompañó con un conmovedor mensaje.

Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza. Tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita”, escribió la famosa de 35 años.