"Estoy orgullosa de mi cuerpo": Chiquis responde a las críticas por sus fotos filtradas

Ciudad de México.- El día viernes 22 de enero, la famosa cantante, Chiquis Rivera, dio bastante de qué hablar, luego de que fuese captada sin filtros en las playas de Cancún.

Las instantáneas de los paparazzi dejaron ver que la hija de Jenni Rivera tenía varias imperfecciones, además de presentar un elevado peso, pues al ser comparada con otras fotos y videos, se le vieron algunos kilitos demás.

Aunque las imágenes causaron cierto revuelo en diversos medios, este sábado 23 enero, la artista decidió confrontar la situación y respondió a todos aquellos comentarios donde la han criticado tanto por su aspecto físico.

Yo sigo feliz, contenta y muy, pero muy, muy orgullosa de mi cuerpo, no soy perfecta, pero gracias a mi Dios no me falta, que están en fila muchos", dijo Chiquis.