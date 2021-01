FOTO: ¡Así era antes! Bad Bunny comparte cómo se veía cuando era joven

Ciudad de México.- El famoso Bad Bunny subió a sus historias de Instagram una foto de su juventud y todos están hablando de ello.

El puertorriqueño no deja de sorprender al mundo cada vez que comparte un video o foto. En esta ocasión se trató de una imagen donde el intérprete de 'HOY COBRÉ' está en lo que parece ser un puesto de comida callejera. No obstante, Bad Bunny no compartió detalles de esto y solo dejó ahí el recuerdo.

Bad Bunny más joven. Fuente: Instagram

El famoso cumplirá 27 años el 10 de marzo. Y en la foto que subió a la red social no parece tener más de 18 años, por ello despertó la curiosidad de sus seguidores.

Hasta el momento, él no ha dicho dónde ni qué estaba haciendo cuando se tomó la foto, pero eso no evitó que fascinara al público.

Fuente: Instagram @badbunny