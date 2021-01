Laura Bozzo niega ante la prensa haber sido chantajeada por uno de sus sobrinos

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa, Laura Bozzo, ha dado bastante de qué hablar en días recientes, pues aún sigue atendiendo sus polémicas por las demandas de Gabriel Soto e Irina Baeva, además de la de su expareja, Christian Zuárez.

Sin embargo, hace un tiempo, trascendió que, presuntamente, uno de sus sobrinos habría sido secuestrado, y que esto solo habría sido una artimaña para sacarle algo de dinero a la famosa con una estafa.

Podría interesarte: Laura Bozzo arremete en contra de Vicente Fernández por 'manosear' a fan: "Reconozca su error"

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, Laura fue cuestionada por esta situación, a la cual reaccionó con un humor y un tanto de desprecio por las personas que le inventan chismes de esta clase.

¿Aarón?", dijo Laura entre varias carcajadas, después siguió, #Ya está en la magnitud de las pende… que están diciendo, que lo único que me queda es reírme, ya no me queda más que reírme".