Maite Perroni cuenta el verdadero motivo por el que no se ha casado con su novio

Ciudad de México.- La famosa actriz, Maite Perroni, sorprendió a todos en 2018 cuando anunció su compromiso con el músico chileno, Koko Stambuk, sin embargo aún no se han casado.

Ahora, con la llegada de la pandemia por Covid-19, se pensó que el enlace matrimonial podría cumplirse de una vez por todas, pero no fue así.

Hay que recordar, que Maite no ha sido una artista deseosa por caminar por el altar, pues ella misma reveló que a los 23 años de edad dejó plantado a un novio, pues afirmó no estar segura de esta gran decisión.

Siempre me quieren casar, pero yo ya estoy más que bien ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido, la verdad, una relación muy muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario", dijo Maite a Ventaneando.