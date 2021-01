¿Será reemplazada? Anette Michel cuenta si es Aracely Arámbula tomará su lugar en 'MasterChef'

Ciudad de México.- Poco antes de que se estrenara la actual temporada del reality show, MasterChef México, salieron a la luz varias especulaciones, tales como que Anette Michel no sería más la conductora del programa.

Incluso sonó un fuerte rumor, de que llegaría a ser reemplazada por la actriz, Aracely Arámbula, pues se llegó a decir que la presentadora ya no lucía bien en la emisión.

No obstante, en su reciente entrevista de YouTube con la reconocida periodista, Mara Patricia Castañeda, Anette habló sobre la posibilidad de que esto sucediera en algún momento dado.

Siempre en esta carrera lo único que está en secuencia es el vestuario porque cualquiera lo puede venir a hacer, si podría pasar porque es un proyecto del que yo no soy la dueña, lo he hecho desde el principio, pero si ellos deciden que quieren a otra conductora ellos lo pueden hacer", explicó.

Sobre el tema de una nueva temporada para MasterChef, Anette Michel contó que no existe nada claro por ahora, no obstante, no niega la posibilidad de una nueva entrega para este 2021.

Este año no se sabe si va a haber o no, hay muchos proyectos para cubrir el 2021 y es posible que exista un MasterChef, pero todavía no está cerrado. Normalmente, las empresas deben de tener de principio a fin todo su calendario, a mí me dijeron este año no va a haber, pero está la posibilidad de que se haga uno al final", dijo la famosa conductora.

Fuente: Mara Patricia Castañeda