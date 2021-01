Sola y fuera de casa, Ale Capetillo da positivo al Covid-19: "Quiero estar con mi familia"

Ciudad de México.- Como es del dominio público los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han formado una familia sólida y se ha convertido en una de las más queridas en el mundo del espectáculo, por lo que medios y seguidores están siempre al pendiente de los acontecimientos que pasan en su vida.

Recientemente, Ale Capetillo, hija de la famosa pareja anunció un largo viaje a Madrid, España y aunque se desconocen los motivos, la joven se mostró feliz por su cambio temporal de residencia acompañada por una de sus amigas quien al parecer será cómplice en algún proyecto.

Lee también: Eduardo Capetillo conmueve en redes con mensaje para su hija con Bibi Gaytán

Tras su llegada a la ciudad madrileña, la joven de 22 años reveló hace unas horas, a través de sus historias para todos sus seguidores en su cuenta de Instagram que, los resultados de la prueba del Covid-19 habían sido positivos.

Mencionó que por el momento los síntomas que tiene es dolor de cuerpo, además de que le pidió consejos a las personas que ya se contagiaron de coronavirus para saber como sobrellevar esta enfermedad, sobre todo ahora que se encuentra lejos de su país y de su familia.

También te podría interesar: Desde España, Ale le confiesa a Eduardo Capetillo que le robó ropa de su closet

Ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva si me entró un breakdown justamente porque estoy lejos de mi familia. Cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando y ahora estoy tan lejos, aislada y me entró el quiero estar con mi familia y ni modo", mencionó Capetillo.