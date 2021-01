VIDEO: Gael García habría dejado morir solo a su padre; no creerás lo que dijo su viuda en su velorio

Ciudad de México.- En su reciente entrevista con los medios de comunicación, Bella de la Vega, viuda del famoso actor y director, José Ángel García, reveló que su hijo, Gael García, habría dejado morir a su padre tras abandonarlo a su suerte.

En su diálogo con la prensa, fuera del recinto donde fue la ceremonia póstuma para el fallecido artista, su última esposa expresó estar dolida, pues comentó que Gael nunca visitó a su papá y que minimizó sus síntomas.

Me duele mucho, me duele mucho, porque Gael ya estaba aquí en México cuando José Ángel ya le habla con mucho trabajo, le decía, ‘hijo estoy muy mal, ya mis pulmones no pueden más y no sé qué hacer’, entonces Gael lo toma así de, 'calmate', 'tomate una pastilla', 'haste la prueba PCR' tómalo con calma".