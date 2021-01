Viuda de José Ángel García cuenta cuál es la última voluntad de su marido

Ciudad de México.- El pasado 22 de enero, trascendió la triste noticia sobre el fallecimiento del reconocido actor y director, José Ángel García, padre de Gael García, quien perdió la vida tras verse delicado por una fibrosis pulmonar, la cual lo venía achacando desde hace varios años.

Tras revelarse esto, se comenzaron a establecer diversas preguntas, tales como cuál sería la última voluntad del padre de Gael García y que sucedería con sus restos una vez que pase su velorio.

Ante estos cuestionamientos, la joven viuda de José Ángel, la actriz, Bella de la Vega, contó en su entrevista a los medios de comunicación, que el último deseo de su marido fue que ella conservara sus cenizas.

La última voluntad era que yo me quedara con sus cenizas, que yo lo cuide y que él promete desde el cielo, sé que por ahí anda y me está oyendo, que me va a cuidar".