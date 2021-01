"Vivíamos al día": Viuda de José Ángel García revela que Televisa les quedó a deber dinero

Ciudad de México.- Después de que aconteciera la trágica muerte del actor y director, José Ángel García, se ha desatado una pequeña polémica, pues la viuda del artista, la actriz, Bella de la Vega, reveló que los hijos de su marido lo habrían abandonado.

Ahora, durante el funeral de este, ella misma reveló a la prensa, que no tenían dinero, pues únicamente vivían con lo que tenían al día, además, confesó que Televisa les quedó a deber unos cuantos pagos.

Sabía ( Gael García ) que estaba yo sola como mujer, una mujer sola cuidando a un hombre mayor y con pocos recursos, porque no teníamos dinero, no somos gente rica, somos gente de trabajo y trabajamos por el día a día, trabajamos para vivir y vivíamos al día".

No era como decir, 'Ay tenemos buenos ahorros, vamos a llevarte a un buen hospital', no, no había, además Televisa nos debe dos pagos a José Ángel, que van atrasados desde el año pasado por dos capítulos de La Rosa de Guadalupe y hasta ahora no han entrado en la cuenta para solventar más gastos, ahora tenemos las tarjetas al full", contó.