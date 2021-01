Galilea Montijo paraliza a Televisa ante impactante revelación en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Recientemente Galilea Montijo, famosa y muy querida conductora del programa Hoy, ha dejado paralizados a sus millones de fans al declarar ante las cámaras de Ventaneando unas muy impactantes revelaciones sobre un trabajo fuera de Televisa, ¿a caso se integrará a TV Azteca?

Montijo a las afueras de la empresa San Ángel fue entrevistada por varios medios de comunicación, entre ellos los de Ventaneando, quienes le cuestionaron respecto a lo que pensaba sobre el maltrato que sufrió la abuela de Laura Zapata y Thalía recibió en el asilo en el que estaba.

La famosa conductora de Hoy aseguró que le parecía algo completamente terrible de saber como es que hay alguien que abandona a abuelitos y peor aún que los maltraten, por lo que tiene el sueño de abrir su propia especie de asilo y dar cuidados especiales a este tipo de personas de la tercera edad.

Me parece terrible el maltrato a cualquier persona, pero sobre todo a gente indefensa, y pues es terrible, por lo que yo te puedo decir que yo tengo un sueño de poder tener una casa, no asilo, una casa donde pudiera tratar al menos cinco abuelos como ellos se merecen, porque hay muchos que están desprotegidos", expresó Montijo.

Finalmente, Galilea habló respecto al asilo en el que ella apoya al personal, señalando que de ahí nació ese deseo de crear su propia casa de asistencia, ya que consideraba muy triste el abandono en el que muchos los tienen.

El asilo que yo apoyo, es gente que ya está sola, es gente sola, gente que ya no tienen familiares, que no les ayudan familiares, gente que no sé... es algo que yo nunca he entendido, porque luego se quedan solos", finalizó visiblemente afectada.