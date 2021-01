¡No se queda cayado! Pepillo Origel responde a críticas por vacunarse contra el Covid-19

Miami, EU.- El pasado sábado el periodista Juan José Origel fue fuertemente atacado por los usuarios de las redes sociales tras publicar una fotografía en la que presume que se aplicó la vacuna contra el Covid-19 en su visita a Miami.

Unas cuantas horas después, Pepillo borró la publicación, sin embargo, el daño ya estaba hecho y no paró de recibir críticas ya que algunas personas que residen en Estados Unidos aseguran que las vacunas son escasas y hay personas de riesgo que no han podido obtenerla.

Ante esta situación, el conductor del programa Con Permiso no se quedó cayado y a través de su cuenta de Instagram compartió un par de imágenes donde se observan citas de Mahatma Gandhi que fueron tomadas como una respuesta a las personas que se han dedicado a criticarlo.

Sin embargo, estas “indirectas” no fueron suficiente para silenciar a sus detractores, pues los mensajes negativos no se hicieron esperar también en estas imágenes. Estos fueron algunos de los comentarios:

No señor, no se confunda, no es ignorancia, es simplemente la verdad... bien dicen ‘la verdad no duele, pero incomoda’... ni modo, ahora como diría El Chavo: ¿Quién podrá defenderlo?”