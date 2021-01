VIDEO: Luisito Rey se disculpa con Nath Campos tras culparla de su propio abuso

Ciudad de México.- Hace unos días la youtuber Nath Campos denunció en un video el abuso sexual que sufrió de parte de quien consideraba su amigo, el también youtuber, Ricardo González, mejor conocido como 'Rix', cuando ella se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Ante esto, el creador de contenido Luisito Rey, opinó que Nath también tenía culpa por no medirse con la bebida y exponerse a ese tipo de situaciones. Pero unas cuantas horas bastaron para que saliera a disculparse por sus palabras y aprovechó para aclarar que no utilizó las palabras correctas.

El integrante del Werevertumorro Crew finalizó explicando que no es una persona machista como muchos comentarios negativos lo han acusado, al contrario de ello se considera un hombre que ama a las mujeres, pues actualmente tiene esposa y una hija pequeña.

Jamás mi onda ha sido desde el machismo, desde poner a Nath como responsable de lo que pasó, nunca. Y nada, al final del día yo sé lo que soy. Sé lo que he hecho por las mujeres de mi familia, en mi carrera y en mi día a día. No es que como me estén pegando ahí donde me duele, porque no. Al final del día sé lo que las mujeres representan en mi vida”, concluyó Luisito Rey.