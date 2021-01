Actriz de 'El Señor de los Cielos' anuncia que buscará ser madre junto a su esposa

Ciudad de México.- Hace ya casi un año de que la famosa actriz, Valeria Vera, logró unirse en matrimonio con su pareja Lucía Cano, con quien ahora vive más feliz que nunca, y es que en su reciente entrevista para TV Notas, la artista reveló que buscarían formar una familia.

La actriz de El Señor de los Cielos contó, habló sobre cómo es que han vivido la actual pandemia por Covid-19, la cual aunque las logró unir más, también las ha hecho tener ciertos desacuerdos.

Nos hemos dado nuestros buenos agarrones, no creas que todo es miel sobre hojuelas, pero sí, imagínate, dos mujeres encerradas, hormonales, pero te puedo decir que elegí muy bien, me eligieron muy bien, la pasamos muy bien, tenemos una casa linda, nos respetamos, hemos aprendido a no ser codependientes. La verdad estamos felices, a ver si este año ya somos mamás".