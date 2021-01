Actriz de Televisa revela que famoso actor la violó; así cuenta su desgarradora historia

Ciudad de México.- Después de que aconteciera el caso de la famosa influencer, Nath Campos, quien acusó al youtuber conocido como Rix por abuso sexual, es ahora la actriz, Eréndira Ibarra quien reveló haber pasado por algo similar.

Fue a través de sus redes sociales, que la artista mencionó haberse animado a contar la terrible experiencia por la que pasó por culpa de un famoso actor, con quien tuvo que lidiar, después de haber trabajado juntos en una serie.

Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño", contó.