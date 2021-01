¿adiós definitivo? Alberto Vázquez revela que buscará despedirse con un concierto virtual

Ciudad de México.- El cantante, Alberto Vázquez, es conocido por su larga trayectoria en el mundo de la música y el rock and roll mexicano, pues logró ser una figura icónica de este género en los años 60.

Sin embargo, luego de algunas décadas activo en la industria artística, el famoso contó en su reciente entrevista para Sale el Sol, que ya contempla su retiro y para ello considera despedirse con un concierto virtual.

Lo que voy a hacer es virtual, es sin público y el público es el que inyecta esa energía de cuando estás cantando… es una despedida de mi carrera, siempre he dicho, 'cuando me vea decrépito, ya no quiero salir', y todavía me veo mas o menos bien", dijo el cantante.