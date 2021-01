Alberto Vázquez revela cómo quisiera morir ante el riesgo de contraer Covid-19

Ciudad de México.- Actualmente se viven tiempos bastante difíciles a raíz de la actual contingencia por Covid-19, cosa que mantiene a muchos sumamente preocupados, tal como lo manifestó el cantante, Alberto Vázquez.

Aunque el artista no ha contraído la enfermedad viral, se ha estado cuidando bastante, pues está consciente de que esta puede ser letal en él, pues padece de epoc, un padecimiento pulmonar derivado de tantos años de fumar.

Lee también:¿Se divorciará? Alberto Vázquez confiesa que él y su joven esposa viven separados

No obstante, él mismo se antepone a la idea de posiblemente contagiarse y verse grave, por lo que confesó cómo es que quisiera morir en caso de llegar a esta terrible situación.

Yo le dije a mis hijas y a mi familia, si yo me llegara a poner mal, que no me tomen ni de guasa, que me dejen, yo a eso le tengo pánico, yo quiero… morirme normal, sin sufrimiento, ya viví bastante, he gozado bastante, así que solo me queda cuidarse, hacer ejercicio, hacerle caso a los médicos", contó el artista.