Arath de la Torre y Andrea Legarreta se disculpan tras criticar a Nath Campos

Ciudad de México.- Este lunes 25 de enero, trascendió en el programa matutino, Hoy, el tema sobre la youtuber, Nath Campos, quien hace unos días denunció al influencer, conocido como Rix, por haber abusado sexualmente de ella.

Aunque en el show de Televisa presentaron la nota, destacaron los comentarios de los conductores, quienes parecieron haber criticado más a la joven víctima, que opinar sobre el caso.

Lee también: "El tema es por qué tomó hasta ahogarse": Elenco de 'Hoy' critica a Nath Campos tras denunciar abuso

No obstante, al ser cuestionados por los fans de Nath, es ahora que Arath de la Torre y Andrea Legarreta recurrieron a las redes sociales para poder aclarar las cosas, así como para disculparse.

View this post on Instagram

Por su parte, Andrea Legarreta se disculpó tanto con Nath como con su familia y fans, por sus declaraciones, sin embargo, pidió un alto a la violencia, pues recalcó, que ha recibido comentarios violentos por este error.

Lo único que les pido es, que si estamos en contra de la violencia, pues eso, que no tienen porque ser violentos, hay quienes con mucho respeto nos pidieron que nos informaramos, que viéramos el video completo de Nath".

Te podría interesar: Actriz de Televisa revela que famoso actor la violó; así cuenta su desgarradora historia

… Entonces si estás en contra de la violencia, algunos de ustedes, pues no me pongan comentarios así de violentos en contra de mi persona y en contra de mis hijas, porque entonces, esto no se va acabar nunca", dijo Andrea.