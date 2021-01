Bella de la Vega responde a hermano de Gael García por fotos con el cadáver de José Ángel García

Ciudad de México.- Bella de la Vega después de el gran alboroto que se armó al compartir fotos de ella en Facebook junto con el cadáver del director y actor, José Ángel García, en una reciente entrevista para Venga la Alegría ha dado una muy contundente respuesta a las críticas del público y las de José Emilio García, hermano de Gael García, respecto a la indignante acción.

El pasado viernes 22 de enero se reveló que José Ángel lamentablemente falleció por la fibrosis en sus pulmones; seguido a esto, su viuda compartió fotos del funeral junto al cuerpo sin vida del actor y directo de Televisa, desatando una ola de críticas que tachan de "indignante" e "irrespetuoso el acto", a las que respondió de esta contundente manera.

José Emilio, hijo del fallecido José Ángel, reprobó el acto de su madrastra y señaló que estaba seguro que su padre no habría visto con buenos ojos el que sucediera esto, sin embargo, Bella aseguró que fue él quién le pidió que se fotografiara junto a su cadáver y lo compartiera en redes sociales, ya que esa sería su última imagen juntos.

Ya no lo voy a volver a ver, ya no lo voy a volver a tocar, tocar su pelo, ósea, sabes que ya no va a estar ahí y sientes como una desesperación y eso fue lo que a mí me pasó en ese momento, además de que él me dijo: 'Haces esto, te tomas fotos y la subes a Facebook, va a ser nuestra última fotos juntos'", finalizó.