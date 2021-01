Conductor de 'Sale el Sol' no se guarda nada y habla sobre la vez llegó a ser infiel

Ciudad de México.- En la reciente emisión del programa matutino, Sale el Sol, los conductores realizaron una divertida dinámica, donde cada uno debía responder a una serie de preguntas de manera rápida.

Aunque algunas preguntas parecieran broma, hubo una que otra que logró revelar cosas poco conocidas para la audiencia de este show.

Lee también: ¿Adiós 'Sale el Sol'? Tras dejar Televisa, Talina Fernández hace fuerte declaración en vivo

Tal como contó el presentador, Carlos Arenas, pues reveló ante las cámaras que en el pasado llegó a ser infiel a una de sus exnovias.

Sin pena alguna relató que esto sucedió hace varios años, pues él se encontraba en la preparatoria y todo aconteció tras sentir atracción por la mejor amiga de su entonces pareja.

Podría interesarte: 'Sale el Sol': Carlos Quirarte hace importante confesión de su vida amorosa

Yo fui una vez en la prepa, no me cacharon, pero yo soy tan caballero que fui y le dije, '¿sabes qué? Ayer me agarré a tu mejor amiga'", dijo Arenas.