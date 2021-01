Destrozada, Laura Zapata pide ayuda para salvar la vida de su abuela: "Es un infierno"

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Laura Zapata denunció los malos tratos que ha padecido en el asilo donde cuidaban a su abuela Eva Mange, quien se encuentra muy delicada de salud y por lo que viven un "infierno".

A través de su cuenta oficial de Twitter, la reconocida primera actriz solicitó ayuda para conseguir un concentrador de oxígeno a la señora, denunciando que en la casa de asistencia no cuentan con este aparato ni tampoco lo van a buscar.

Buenos días. ¡Requiero de un concentrador de oxígeno pues el que tiene mi abuelita requiere de ser calibrado! Y la dueña del asilo me dice que ellos 'no tienen ni para renta, ni venta, por no ser hospital ni tienda'", escribió la actriz en las redes sociales.