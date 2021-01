'El Capi' Pérez se sincera y habla del 'infierno' que vivió al trabajar para Pati Chapoy

Ciudad de México.- El famoso conductor de Venga la Alegría, Carlos Alberto Pérez Ibarra, mayormente conocido como 'El Capi' Pérez, se ha convertido en uno de los presentadores preferidos en todo TV Azteca, pues su carisma y arduo esfuerzo la han hecho destacar en la televisión mexicana.

El también presentador de La Resolana, recientemente se presentó en el canal de YouTube de Yordi Rosado, con quien se entrevistó y habló de su paso por la televisora de La Ajusco.

Lee también: ¡Tómala 'Hoy'! 'Venga la Alegría' recibe importante premio en vivo de TV Azteca

Dentro de lo más destacado, 'El Capi' recordó cuando llegó a trabajar en el programa de espectáculos, Ventaneando, donde colaboró como reportero, cosa que, aunque lo rescató de ser despedido, fue algo bastante difícil para él.

Esa producción me rescató 'a ese hombre no hay que despedirlo, pues se venga aquí a chambear como reportero de Ventaneando un rato'", contó el ‘Capi’.

El también comediante, mencionó, que le fue bastante complicado el tener que hacer los reportajes, pues llegó a pasar bastantes horas en el aeropuerto, en la espera de encontrarse con algún famoso para entrevistarlo.

Podría interesarte: La Banda MS invita al 'Capi' Pérez a ser su vocalista tras sorprenderlos con su voz

La verdad es que no la pasé bien trabajando para Ventaneando, aunque les agradezco siempre que me hayan rescatado", comentó.

Yo estaba trabajando también a cuadro en algunos programas y después me pidieron que ya no saliera a cuadro eso me dolió mucho, me pegó mucho, no sé quién vino la orden, pero me dijeron 'me están pidiendo que ya no te saquemos a cuadro'", relató.

Sobre este tema, Carlos Alberto mencionó que fue algo bastante duro para él, pues descubrió que su imagen no funcionaba bien ante la lente de las cámaras, cosa que casi lo hizo rendirse.

Literalmente que yo transmitía, mi imagen como que no sé, a lo mejor era suficientemente atractivo, si estaba demasiado feo no sé, pero mi imagen a cuadro no funcionaba, según personas que toman decisiones".

Me sacaron de eso me dio para abajo horrible, yo incluso estaba a punto de regresarme. Me dije yo vine aquí para salir en la tele, o sea yo ya me veía en esto de salir en la tele y ahora ya aquí en las grandes ligas me dicen que no sirvo para salir en tele, pues ya valió", agregó.

A pesar de todo, al no poder salir en televisión, Pérez mencionó que fue designado a escribir guiones para otros programas y conductores, sin embargo, esto le benefició bastante, pues gracias esto logró hacer el piloto de La Resolana.

Después entendí que ese tiempo que yo estuve solamente en un escritorio ahí siempre en la cuerda floja como que me regreso a Aguascalientes o me quedo aquí. Me ayudó porque ese tiempo escribí el piloto de ‘La Resolana''', contó.

Fuente: TV Notas