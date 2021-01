"El tema es por qué tomó hasta ahogarse": Elenco de 'Hoy' critica a Nath Campos tras denunciar abuso

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 25 de enero las conductoras Galilea Montijo, Martha Figueroa y Andrea Legarreta hicieron un polémico comentario en contra de Nath Campos, quien hace unos días reveló que fue víctima de abuso por parte del youtuber Rix.

La primera en dar su opinión fue 'Marthita', quien explicó que conoce a la influencer desde que era una niña pues su madre es colega suya. La conductora señaló que no cree que Nath esté mintiendo, sin embargo, considera que el problema más importante de esta situación es la cantidad de alcohol que bebieron.

También lee: Tras haber sido acusado de abuso sexual hacia Nath Campos, el youtuber Rix da su versión

Por su parte, Legarreta comentó que le parece un poco confusa la versión de Nath, pues siguió trabajando con Rix después del abuso.

Denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas, no digo que no fue así, no sé yo no estuve ahí, ni sí ni no", añadió.