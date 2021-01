Hombre que golpeó Juan de Dios Pantoja se pronuncia en redes sociales: "Mala persona"

Ciudad de México.- Después de que se revelara que Juan de Dios Pantoja tendrá que ser sometido a cirugía al tener dos huesos fracturados por agarrarse a golpes con un acosador que perseguía a su esposa Kimberly Loaiza, su hija Kima y a su hermana, Mont Pantoja, el hombre se ha pronunciado en redes sociales y ha dado su opinión de los hechos.

El pasado domingo 24 de enero se reveló que el famoso youtuber había agredido físicamente a un hombre que aparentemente estaba acosando a Loaiza, su pequeña hija y a su hermana Mont, lo que aseguró fue simplemente para defenderlas y espantar al sujeto.

Tras esto, Juan de Dios reveló que se había fracturado dos huesos en su mano y que por eso tendría que ser sometido a cirugía, misma en las que le colocarían unos clavos para soldarla, asegurando que no había nada de que preocuparse pues estaba "todo bien".

Pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No lo puedo creer. No se preocupen. Todo bien, me van a operar, a hacer una cirugía, me van a poner unos clavitos”, informó Juan de Dios.