Kourtney Kardashian buscaría refugio de su separación de Scott Disick con famoso rockero

Estados Unidos.- Después de que se dijera que Kourtney Kardashian estaba intentando una reconciliación con su exesposo y padre de sus tres hijos, Scott Disick, y ahora se estén separando nuevamente, se ha difundido el rumor de que la mayor de las hijas de Kris Jenner está buscando un refugio en Travis Barker, el famoso rockero de Blink-182.

A mediados del 2020 se confirmó que Disick y Sofía Richie habían terminado su relación de tres años, por lo que el guapo empresario comenzó a pasar más tiempo al lado de los tres hijos que tuvo con Kourtney y ella, desviviéndose en halagos hacia esta en cada oportunidad que tenía en las redes sociales. De hecho, en el cumpleaños de Reign, Disick se centro en alabar el gran trabajo que hace como madre, lo que terminó desatando rumores de que podrían reconciliarse.

Podría interesarte: Kourtney Kardashian desata rumores de embarazo tras reciente publicación en Instagram

Sin embargo, antes de que se terminará el 2020, Scott fue capturado de la mano de una modelo 19 años menor que él, confirmándose al poco tiempo que se trataba de su nueva novia, descartando que la expareja volviera a estar unida. No obstante, algunos aseguran que sí lo intentaron pero que fracasaron y decidieron continuar como amigos por el bien de sus pequeños.

Ahora es la mayor del clan Kardashian-Jenner quien se encuentra en medio de las especulaciones de una nueva relación amorosa, pues una supuesta fuente cercana a la polémica familia le aseguró a People en Inglés que desde hace un par de meses la amistad que mantenían desde hace años se ha convertido en un romance.

Podría interesarte: Scott Disick no lo calla más y grita su amor por Kourtney Kardashian en redes

Están juntos en Palm Springs. Han estado saliendo durante un mes o dos. Han sido amigos durante mucho tiempo, pero se ha vuelto en algo romántico. A Travis le ha gustado por un tiempo", aseguró la fuente a People en Inglés.

Aunque el vocalista de Blink-182 y Kourtney han compartido en sus respectivas redes sociales momentos de vacaciones en conjunto, ninguno ha confirmado o desmentido que exista entre ellos algo más que una simple amistad, la cual lleva años, por lo que dicha información se mantiene en calidad de rumor, al menos hasta el momento.

Podría interesarte: Kourtney Kardashian participará en una importante película con una reconocida TikToker

Cabe mencionar que se espera que sea Travis quién de señales de este nuevo romance, ya que la hermana mayor de Kim Kardashian suele ser bastante reservada con su vida privada, uno de los motivos que llevó a una fuerte pelea a golpes entre con sus hermanas en la temporada 17 de Keeping Up With The Kardashian.

Fuente: Hola