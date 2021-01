Pepe Aguilar sorprende al presumir a sus 4 hijos: Ángela, Leonardo, Aneliz y Emiliano

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano que es totalmente conocido y respetado por su gran carrera en la música, Pepe Aguilar, sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía en la que mostró a todos sus hijos, e incluso a los poco conocidos.

Sin duda, Ángela y Leonardo son los más conocidos en el medio por sus ganas de estar en el medio gracias a su talento, pero ellos son los dos más pequeños, debido a que el mayor es José Emiliano, fruto de su primero matrimonio y Aneliz, la mayor de su segundo y al parecer el definitivo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista presumió a sus amados con una corta descripción donde destacó, "hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así. No hay fecha que no se llegue", mientras que compartió que se encontraban disfrutando de la comida juntos.

Los hijos de Pepe van de la siguiente manera respecto a su edad: Emiliano de 24 años, Aneliz Aguilar de 22, Leonardo de 21 y Ángela de 17, los que atraparon la atención de los internautas y seguidores de toda la dinastía pues hay muy pocos que saben sobre la vida personal y su familia.

Fuente: Instagram @pepeaguilar_oficial