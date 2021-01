"Todo se derrumbará": Príncipe Carlos arruinaría el trabajo de la Reina Isabel II al ascender al trono

Reino Unido.- El experto real, Clive Irving, hace poco dio su opinión respecto a la Corona británica, señalando que cuando la Reina Isabel II abdique al trono y se lo ceda a su primogénito, el Príncipe Carlos, su arduo trabajo se arruinará y "todo se derrumbará" en los primeros años de su reinado, o al menos eso es lo que considera que sucederá.

Irving, por pura casualidad. comenzó su carrera como periodista justo en el año en el que la monarca de 94 años se convirtió en la soberana del Reino Unido, por lo que dedicó esta hacia el reinado del que ha escrito el libro The Last Queen: Elizabeth II’s Seventy Year Battle to Save the House of Windsor, en el que abarca los grandes cambios que la hija del Rey Jorge VI presenció a lo largo de sus casi 68 años en el trono, los cuales cumplirá en febrero.

Fue un accidente afortunado que mi carrera abarcara básicamente los mismos años que la reina. Si estás en la misma línea de negocio durante siete décadas como ella, no eres la misma persona al final que al principio", expresó el experto real.

Clive con su título juega con la implicación de que Isabel II será la última monarca mujer que verá esta generación, pues los próximos tres en la línea son hombres, el duque de Cornuellas, el Príncipe William y el Príncipe George, además de su pensamiento de que una vez que ella fallezca o solamente decida retirarse y ceder su lugar a su primogénito, su arduo trabajo por "salvar" a la casa de los Windsor en los tiempos de cambios en la que la monarquía se ha convertido cada vez más "innecesaria" a los ojos de las nuevas generaciones.

Es asombroso que la reina haya podido mantener unida a la institución durante tanto tiempo. Ha pasado por algunos cambios importantes y visibles durante ese tiempo, y cada uno de los cambios por los que ha pasado ha sido impulsado por la forma en que ha manejado crisis particulares", explicó Irving.

Es por ello que para el experto en la realeza británica, una vez que se cambie de soberano, el pueblo se alzará en contra del padre del Príncipe William y el Príncipe Harry, y lo destronarán, llegando al final de la era en el que los Windsor sean los líderes del Reino Unido como lo han hecho desde hace miles de años, siendo el de la Reina Isabel II el más famoso y polémico hasta el momento.

Creo que existe un riesgo muy real de qje si Carlos la sucede, la monarquía se derrumbará muy rápido", concluyó Irving en su adelanto respecto al libro.

Fuente: Vanity Fair