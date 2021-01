Tras su eliminación en 'Exatlón', Samara Alcalá rompe en llanto y da este mensaje en TV Azteca

Ciudad de México.- Desde las playas de TV Azteca, la famosa futbolista, Samara Alcalá, dio un mensaje de despedida hacia los millones de espectadores del Exatlón y a sus compañeros de 'Héroes', en el cual no pudo contenerse y rompió en llanto, justo después de que perdiera su duelo de eliminación frente a Doris y 'Wushu'.

El pasado domingo 24 de enero, en el reality deportivo nuevamente tuvo que sacar a uno de sus atletas mediante el nivel de rendimiento de tres integrantes de este en determinado circuito, siendo en esta ocasión la futbolista quién tuvo que decirle adiós a los azules al perder sus cinco vidas.

Tras esto, Alcalá y el resto del equipo se reunieron con Antonio Rosique para despedirse de su compañera que tenía alrededor de nueve semanas con ellos, quien expresó el cariño y el aprendizaje que tuvo con los atletas y dentro de la competencia, momento en el que no pudo contener sus lágrimas y se le quebró un poco la voz.

Vienen muchas emociones, muchos sentimientos, la verdad no creo que sea suerte, yo siempre he dicho que es Dios bendiciendo con puntería, creo que la verdad crecí muchísimo, estuve con personas maravillosas, extraordinarias, les agradezco muchísimo de corazón", expresó envuelta en llanto.

De igual manera, la famosa futbolista se dirigió hacia los millones de espectadores del programa y les señaló que aunque no ganó, aprendió mucho de esta nueva experiencia y desea que todos hayan obtenido algo positivo de ella.

Hoy me tocó jugar en el duelo de eliminación y no se me dio el resultado, pero creo que a cada resultarlo hay que aprenderle, hay que superar cada tropiezo", expresó a sus fans.