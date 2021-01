VIDEO: Propinan tremenda golpiza a actriz de Televisa y TV Azteca: "Pinc... india"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz y modelo, Palmeira Cruz, utilizó sus redes sociales para anunciar que había sido víctima de una agresión física y verbal dentro del gimnasio, el cual está ubicado en el edificio en el que vive.

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la integrante del elenco de Rosario Tijeras confesó que acudió a realizar ejercicio usando su cubrebocas, cuando de pronto llegaron tres mujeres que no lo llevaban puesto.

Palmeira explicó que ella les pidió a estas personas que se colocaran la mascarilla facial, por respeto a todos los presentes, sin embargo, se lo tomaron a mal y comenzaron a agredirla física y verbalmente pese a que ya había intervenido personal de seguridad.

Ellas me empezaron a insultar, a decirme 'pinc india mexicana' y cada vez se pusieron más agresivas, me jalaron el cabello, me pegaron entre dos, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera", contó en el video.