VIDEO: Scarlet Gruber niega haber interferido en la relación de Michelle Renaud y Danilo Carrera

Ciudad de México.- Este lunes 25 de enero, trascendió que la famosa pareja de artistas, Michelle Renaud y Danilo Carrera, hicieron oficial su ruptura amorosa ante el mundo.

Sin embargo, como es de esperarse, rápidamente comenzaron a esparcirse toda clase de rumores, pues muchos buscaron saber el motivo de esta separación, en uno de estos chismes, se involucró a la actriz, Scarlet Gruber.

Debido a esto, la artista comenzó a recibir toda clase de mensajes, pues hubo quienes fueron directamente hacia ella, señalando como la culpable de esta ruptura al ser presuntamente la amante de Danilo.

Al ser víctima de tantos señalamientos, Scarlet decidió romper el silencio y a través de sus historias de Instagram, buscó ponerle punto final a todo este escándalo.

Me rehúso a seguir recibiendo mensajes, que insinúan que yo tuve algo que ver en la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera, los tres somos unos profesionales, yo no tuve nada que ver y si buscan chismes, pues busquen en otro lado, aquí no están", dijo la joven actriz.