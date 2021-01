Conductores de 'Chisme no like' son criticados por parodiar polémica de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Hace unos días, el actor y cantante Vicente Fernández se vio envuelto en la controversia por la filtración en internet de algunos videos donde les toca el busto a varias de su fans cuando se disponía a tomarse fotos con ellas.

Sin embargo, lo conductores del programa de espectáculos Chisme no like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, se lo tomaron con humor y a través de sus redes sociales compartieron videos e imágenes donde parodian el polémico actuar del 'Charro de Huentitán'.

En las imágenes se ve a Elisa vestida con un traje de charro negro y con el cabello blanco haciendo referencia a Vicente, por su parte, Javier se disfrazó de una niña utilizando un vestido azul celeste y una peluca. De esta manera se tomaron algunas fotos donde ella le toca el busto a su compañero.

Les voy a aclarar, yo pensaba que era el hombro porque le sentía ahí una bolita, lo que pasa es que no me acordaba que entre el hombro y la chich… está el brazo ¿verdad?”, dijo Beristain en uno de los clips.

Y como no podía ser de otra manera, la parodia fue todo menos divertida para los usuarios de Internet, quienes rápidamente se dieron cita en la sección de comentarios para hacerles saber su descontento a los presentadores.

Estos fueron algunos de los comentaros:

